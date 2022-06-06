«Ювентус» предлагает Погба зарплату в размере 8 млн евро

«Ювентус» продвинулся в переговорах с французским полузащитником Полем Погба. Туринский клуб предлагает бывшему хавбеку «Манчестер Юнайтед», который он покинул на правах свободного агента, контракт около 8 млн евро в год. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Из борьбы за Поля уже выбыл «Реал», так как мадридский клуб сосредоточился на приобретение футболиста «Монако» Орельена Тчуамени.

В минувшем сезоне Поль провел 27 матчей, в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач.