Икарди не планирует покидать «ПСЖ»

Аргентинский форвард французского «ПСЖ» Мауро Икарди не намерен покидать команду.

«Я все еще связан контрактом с клубом. Моя карьера не находится под угрозой, как вы, журналисты, это представляете. Я решил остаться в «ПСЖ».

Не волнуйтесь, мне 29, и люди знают, кто я после того, как я забил почти 200 голов», - приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Икарди провел 24 матча, в которых забил 4 гола. Он пополнил состав «ПСЖ» в 2020 году за 50 миллионов евро, перейдя из миланского «Интера».

Действующий контракт аргентинца действует до 30 июня 2024 года.