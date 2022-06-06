Макрон убедил Мбаппе остаться в «ПСЖ», несмотря на то, что является болельщиком «Марселя»

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что помог убедить Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.

«Да, это правда, что я разговаривал с Килианом Мбаппе до того, как он принял твердое решение о своем будущем. Я просто посоветовал ему остаться во Франции. Я считаю, что моя обязанность как президента - защищать страну, когда меня об этом просят в неформальной и дружеской манере. Я никогда не вмешивался ни в какие трансферы. Как и любой другой гражданин, когда дело доходит до спорта, я всегда хочу видеть хорошую игру и болеть за команду, особенно, в моем случае, за «Марсель», - приводит слова Макрона Sky sports.

Мбаппе подписал трехлетний контракт с чемпионами Франции, положив конец слухам о том, что он может перейти в «Реал Мадрид» по свободному контракту.

Напомним, что к составу парижан футболист присоединился в июле 2018 года – на его счету 171 гол и 87 результативных передач в 217 матчах за клуб.