«Аталанта» планирует отдать Миранчука в аренду с правом выкупа

Итальянская «Аталанта» намерена отдать российского полузащитника Алексея Миранчука в аренду. Об этом сообщает издание Il Giorno.

По информации источника, клуб хотел бы отдать 26-летнего игрока в аренду с правом выкупа при выполнении определенных условий. Руководство разочаровано в Миранчуке и намерено отбить потраченные на его приобретение два года назад деньги.

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.