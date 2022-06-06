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«Аталанта» планирует отдать Миранчука в аренду с правом выкупа

Контракт российского футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2023/24.
«Аталанта» планирует отдать Миранчука в аренду с правом выкупа
06 июня 2022 22:24
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автор фото: Соцсети Алексея Миранчука

Итальянская «Аталанта» намерена отдать российского полузащитника Алексея Миранчука в аренду. Об этом сообщает издание Il Giorno.

По информации источника, клуб хотел бы отдать 26-летнего игрока в аренду с правом выкупа при выполнении определенных условий. Руководство разочаровано в Миранчуке и намерено отбить потраченные на его приобретение два года назад деньги.

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.

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