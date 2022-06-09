Роналду, Де Брейне и Салах вошли в символическую сборную АПЛ по версии PFA

А что бы с такой Польшей сделала Россия? Как Левандовски и Ко получили шесть пробоин от бельгийцев

В Лиге наций ни дня без сенсаций: Украина без лидеров победила Ирландию — 1:0, а Бельгия просто уничтожила Польшу — 6:1.