Роналду, Де Брейне и Салах вошли в символическую сборную АПЛ по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) представила состав символической сборной АПЛ сезона-2021/22.
Так, в список вошли игроки «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Единственным исключением стал форвард «МЮ» Криштиану Роналду.
Вратарь: Алиссон Бекер («Ливерпуль»).
Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»)
Полузащитники: Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Кевин Де Брейне, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Садио Мане, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»).
В минувшем сезоне чемпионом АПЛ стал «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» финишировал на второй строчке. Что касается Роналду, то 37-летний форвард забил 18 голов и отдал 3 ассиста в 30 матчах.