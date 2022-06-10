Мостовой не считает, что Карпин является хорошим кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу появившихся слухов о том, что Валерий Карпин может возглавить московский клуб.

Ранее появилась информация, что 53-летний специалист, в данный момент возглавляющий «Ростов» и сборную России, является главным кандидатом на должность главного тренера красно-белых. Также в СМИ писали об интересе «Спартака» к наставнику венгерского «Ференцвароша» Станиславу Черчесову.

– Карпин – нехороший вариант для «Спартака»! Сколько можно его пихать? Он уже и в «Ростове», и в сборной работает. Скажете, набрался опыта? Он уже 11 лет тренирует и не выиграл ни одного трофея. Даже Ваноли пришел, которого никто до этого не знал, и то Кубок России за полгода умудрился выиграть, – цитирует Мостового «Метарейтинг».

Напомним, что Карпин уже тренировал «Спартак» и дважды выигрывал с командой серебро РПЛ. Кроме того, он занимал должность генерального директора клуба. Его уход из стана красно-белых произошел в 2014 году.

Вчера, 9 июня, Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака».