«Спартак» объявил об уходе Ваноли

Московский «Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, клуб благодарит наставника и его помощников, которые также покидают команду, за проделанную работу и отдельно - за победу в Кубке России.

Также в сообщении отмечается, что итальянский специалист был вынужден принять такое решение по не зависящим от него причинам.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. Под его руководством москвичи заняли десятое место в турнирной таблице и выиграли Кубок страны.

Ранее сообщалось, что сменить итальянца на его посту может Валерий Карпин.