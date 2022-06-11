Погба подпишет четырехлетний контракт с «Ювентусом» на общую сумму в 80 млн евро

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к возвращению в «Ювентус». Об этом пишет Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 29-летний хавбек уже согласовал контракт с туринским клубом: его договор будет рассчитан до 2026 года, а зарплата за сезон составит 10 миллионов евро.

Также «старая синьора» будет платить игроку от 7,5 до 8 млн евро в виде бонусов.

Напомним, Погба выступал за итальянцев с 2012 по 2018 год. Он помог клубу выиграть восемь трофеев, в том числе четыре титула чемпиона Серии А.