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Дзюба отказался от перехода в «Лацио» из-за обещания Алексею Миллеру

Трансфер мог состояться в 2020 году.
11 июня 2022 14:38
автор: Артур Гичунцев

Экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба мог перейти в «Лацио». Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

По данным источника, 33-летний нападающий отказался трансфера, поскольку обещал председателю совета директоров «Газпрома» Алексей Миллеру, что продлит контракт с питерским клубом.

Ранее футбольный агент Александр Маньяков заявил, что Дзюба действительно мог перейти в топ-клуб Италии. По его словам, сделку хотели провести несколько лет назад. При этом называть конкретного претендента на игрока менеджер отказался.

К слову, Артем Дзюба ушел из «Зенита» и по окончании минувшего сезона и ведет переговоры с турецким «Фенербахче».

источник: «Советский спорт»
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