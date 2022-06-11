Акинфеев прокомментировал слухи о нежелании работать с помощником Федотова

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев опроверг информацию о нежелании работать с помощником Владимира Федотова – тренером вратарей Дмитрием Бородиным.

«Очень удивлен появлению слухов о моем желании либо нежелании видеть кого-либо в тренерском штабе нашей команды. Никогда не участвовал в интригах и скандалах, и делать этого не собираюсь. Такое ощущение, что кто-то хочет сделать пиар за счет моего имени.

Могу сказать, что я ни с одним человеком в клубе не общался с того самого момента, как завершился последний матч минувшего сезона с «Ростовом». После этой игры я ушел в отпуск, как и вся команда. Всегда считал и считаю, что кадровые вопросы находятся в компетенции руководства клуба, игрок туда лезть не должен», – цитирует вратаря Bobsoccer.

Ранее сообщалось, что Федотов согласовал контракт с красно-сними и возглавит команду в ближайшее время. Что касается Акинфеева, то он, как пишет пресса, предпочитает работать с Дмитрием Крамаренко.