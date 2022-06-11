В «Зените» отреагировали на решение РФС о проведении матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала решение РФС о проведении матча со «Спартаком» за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Газпром Арена» будет полностью готова к матчу такого уровня. Опыт проведения матчей Кубка конфедераций, игр чемпионатов мира и Европы, позволяют с уверенностью утверждать, что на стадионе будут предусмотрены все необходимые меры безопасности.

Поле на «Газпром Арене» также в оптимальном состоянии, благодаря механизму выкатного поля, сейчас газон находится в естественной среде, проводится комплекс стандартных процедур по уходу за покрытием», – сказали ТАСС в пресс-службе «Зенита».

Напомним, питерцы сыграют с московским клубом 9 июля. По этому случаю администрация «Газпром Арены» перенесла концерт группы «Руки Вверх».

Добавим, что «Спартак» выступал против проведения матча в северной столице и предлагал сыграть на нейтральном поле.