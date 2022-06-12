Левандовски рассмотрит вариант с переходом в «Челси» в случае срыва своего трансфера в «Барселону»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может пополнить состав одного из клубов АПЛ летом 2022 года.

Согласно информации TZ, 33-летний поляк готов перейти в «Челси», если ему не удастся договориться с «Барселоной» о трансфере. При этом отмечается, что жена футболиста против того, чтобы ее муж становился игроком «аристократов», поскольку она не заинтересована в переезде в Лондон.

Напомним, что Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

Ранее появилась новость о том, что «Пари Сен-Жермен» хочет приобрести Левандовски.