Слуцкий выразил мнение, что УЕФА должен принять решение по легионерам до 30 июня

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о ситуации с возможным уходом из клуба иностранных игроков.

Ранее стало известно, что в состав казанской команды на летние сборы были включены два легионера, а именно полузащитник Дарко Йевтич и нападающий Джоэль Фамейе.

– Пока нет никакой ясности. УЕФА до 30 июня обязан принять какое-то решение по легионерам. От этого решения будут зависеть все действия не только по Тальби и Абильдгору, но и по всем иностранным игрокам, которые у нас есть на контракте, – цитирует Слуцкого клубная пресс-служба казанцев.

Напомним, что ранее УЕФА разрешил иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, временно приостанавливать действия своих контрактов до 30 июня 2022 года.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Рубин» покинул РПЛ.