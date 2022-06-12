Илья Кутепов может подписать контракт с московским «Торпедо»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов может пополнить состав одного из клубов РПЛ.

Согласно информации «Спорт-Экспресс», в услугах 28-летнего футболиста заинтересовано московское «Торпедо». Отмечается, что руководство автозаводцев уже сделало соответствующее предложение игроку.

Ранее агент защитника Дамиано Драго заявил о том, что его клиент может продолжить свою карьеру в Турции.

Напомним, 2 июня пресс-служба «Спартака» объявила об уходе Кутепова из команды на правах свободного агента. Он находился в клубной системе москвичей с 2012 года. За столичный клуб футболист отыграл 114 матчей, забив два гола. Вместе с красно-белыми защитник стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.