Андрей Созин: Дайте поработать Абаскалю, может через три года «Спартак» будет чемпионом

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением по поводу того, что новым главным тренером московской команды стал Гильермо Абаскаль.

Напомним, что 10 июня клубная пресс-служба красно-белых объявила о подписании контракта с 33-летним специалистом. В данное время срок трудового соглашение испанца с командой пока сообщается.

– Никто не следил за Абаскалем. Сказать плохой он или хороший может только человек, который его зовет. Пугает, что смена тренеров происходит каждый год, а то и каждые полгода. Дайте поработать этому молодому парню, может через три года «Спартак» будет чемпионом. Нельзя говорить, что Абаскаль плохой, – цитирует Созина Vprognoze.ru.

Отметим, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».