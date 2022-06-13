Мбаппе выступает против назначения Галтье на пост главного тренера «ПСЖ»

«В такой игре шансы против нас будут не только у Канады». Павел Буре — о «Кубке Лиги Ставок» по хоккею 3х3

Легенда ЦСКА, сборной России и НХЛ, член совета ИИХФ Павел Буре поделился первыми впечатлениями от стартовавшего в Москве «Чемпионата ФХР — Кубка Лиги Ставок по хоккею 3x3».