Мбаппе выступает против назначения Галтье на пост главного тренера «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет, чтобы новым главным тренером клуба стал нынешний наставник «Ниццы» Кристоф Галтье.
Как сообщает журналист beIN Sports Омар Альтундаг, 23-летний француз заинтересован в работе под руководством Зинедина Зидана, ранее возглавляющего «Реал».
Напомним, ранее появилась информация, что после продления контракта с «ПСЖ» Мбаппе получил право влиять на трансферную политику клуба, а также назначения специалистов. Отмечалось, что Килиан настаивает на уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера парижан.
Кристоф Галтье должен возглавить «ПСЖ» в ближайшее время.
источник: beIN SPORTS