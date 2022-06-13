Первый тренер Миранчука: Алексей понимает, что в Италии гораздо больше перспектив для развития

Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, считает, что российский хавбек не хочет продолжить карьеру в Европе и не горит желанием возвращаться в российский чемпионат.

– Я знаю мысли, интересы и желания Лехи. Ему хочется остаться в Европе, в Италии. Он прошел там реабилитацию, поиграл несколько лет, много повидал. Леша увидел, что Серия А и РПЛ – небо и земля. Он понимает, что в Италии гораздо больше перспектив для развития. Миранчуку там интереснее. Это другой уровень, все и так знают. Он не рвется сюда, – передает слова Воронкова Sport24.ru.

Ранее стало известно, что руководство «Аталанты» рассматривает возможность продажи ряда футболистов в летнее трансферное окно. По информации итальянских СМИ клуб из Бергамо планирует расстаться с десятью игроками, в число которых попал и российский полузащитник.

Добавим, что Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года, подписав с итальянской командой четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне игрок сборной России провел 25 матчей во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.