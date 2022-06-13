«Аталанта» включила Алексея Миранчука в список игроков, которые могут покинуть клуб летом 2022 года

Руководство «Аталанты» рассматривает возможность продажи ряда футболистов в летнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «бергамаски» хотят продать десять игроков. Отмечается, что в данный список входит российский полузащитник Алексей Миранчук. Также команду могут покинуть хавбеки Йосип Иличич, Маттео Пессина и Марио Пашалич.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к россиянину со стороны «Болоньи».

Напомним, что Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года, подписав с командой четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне игрок сборной России провел 25 матчей во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.