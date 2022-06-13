Лахтер считает, что у Алексея Миранчука могут возникнуть проблемы с продолжением карьеры

Футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в один из клубов РПЛ.

«Возвращение РПЛ? Не вижу очереди даже здесь в России. Те команды, которые могут позволить такую зарплату, уже укомплектованы. «Спартак» такие деньги платить не будет, «Локомотиву» он не будет интересен, у «Зенита» полный комплект, ЦСКА – не его команда. Кто еще даст такие деньги? У меня большие вопросы, кому он нужен будет, у него вообще проблемы с карьерой», – приводит слова Лахтера «Метарейтинг».

Ранее стало известно, что руководство «Аталанты» рассматривает возможность продажи ряда футболистов в летнее трансферное окно. По информации итальянских СМИ клуб из Бергамо планирует расстаться с десятью игроками, в число которых попал и российский полузащитник.

Добавим, что Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года, подписав с итальянской командой четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне игрок сборной России провел 25 матчей во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.