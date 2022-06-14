«Спартак» сообщил о том, что с сезона-2022/23 Квинси Промес будет выступать под десятым номером

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сменил игровой номер, утверждает клубная пресс-служба красно-белых.

По информации источника, 30-летний нидерландец будет выступать под десятым номером. Ранее он играл в футболке с номером 24. Ранее московская команда анонсировала «важное заявление».

Напомним, что Промес вернулся в «Спартак» в феврале прошлого года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

Добавим, нидерландец стал автором победного гола красно-белых в финальном матче Кубка России с «Динамо» (2:1).