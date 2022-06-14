«Зенит» и Зелимхан Бакаев определяются со сроком контракта

«Зенит» и бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев согласовали основные детали контракта, сообщает «Метарейтинг».

По данным источника, сторонам осталось уладить вопрос по сроку действия соглашения. На данный момент они склоняются к тому, что контракт будет подписан на четыре года.

Добавим, что ранее сообщалось, что футболист подпишет контракт с сине-бело-голубыми по системе «3+1».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).