Каттани пожелал удачи Зелимхану Бакаеву и взял на себя ответственность за его уход из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Я желаю Бакаеву всего самого наилучшего, у меня хорошие с ним отношения. Решение принято, я за него ответственный. Те ситуации, что создавались вокруг Бакаева, не шли на пользу «Спартаку». Задолго до моего прихода Бакаев был центром полемики. Я уважаю Бакаева. Он не заслуживает этой ситуации», - приводит слова Каттани «Чемпионат».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В настоящий момент полузащитник сборной России ведет переговоры с «Зенитом».