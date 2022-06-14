Нуньес прибыл на базу «Ливерпуля»

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес прибыл в «Ливерпуль» для подписания контракта с английским клубом, сообщает Sky Sports.

Бывший клуб форварда «Бенфика» уже подтвердила трансфер. Его сумма – 75 миллионов евро + 25 миллионов в виде различных бонусов. В данный момент срок контракта между «мерсисайдцами» и футболистом пока неизвестен.

Напомним, что Нуньес выступал за «Бенфику» с осени 2020 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 41 матче лиссабонцев во всех турнирах, забил 34 гола и отдал четыре результативных паса.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Альмерии» и «Пеньяроля». В составе сборной Уругвая он провел 11 встреч (2 гола).