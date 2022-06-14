В ЦСКА заявили, что Чалов остается в «Базеле» согласно правилам ФИФА

ЦСКА отреагировал на сообщения швейцарской прессы, уверяющей, что нападающий Федор Чалов не возвращается в расположение клуба, так как намерен остаться в «Базеле».

«Соглашение с «Базелем» об аренде Федора Чалова действует до 30 июня. Данный срок аренды обусловлен правилами ФИФА касательно международной аренды футболистов. Поэтому Федор начнёт подготовку к сезону в Швейцарии, а позже присоединится к команде в Новогорске», - приводит «Чемпионат» слова директора ЦСКА по коммуникациям Кирилла Брейдо.

Напомним, что Чалов выступает за «Базель» с февраля этого года. Всего за клуб он отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса.

Добавим, что действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.