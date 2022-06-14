АИК не намерен выкупать Ларссона у «Спартака»

АИКа не намерен делать предложение московскому «Спартаку» по поводу выкупа форварда Джордана Ларссона.

Напомним, что 24-летний футболист выступает за шведский клуб на правах аренды.

«Мы не делаем «Спартаку» какого-либо предложения по Ларссону. По крайней мере, я об этом ничего не знаю», — цитирует «РБ-Спорт» президента АИКа Роберта Фалька.

Добавим, что ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил о возможном возвращении Джордана в российский клуб.

Напомним, в апреле Ларссон приостановил действие соглашение с красно-белыми.