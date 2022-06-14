Ларссон вернется в «Спартак», если АИК не будет выкупать форварда

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о ситуации с нападающим Джорданом Ларссоном, который в апреле был арендован АИКом.

«В жизни бывают разные ситуации. До 30 июня у него арендное соглашение. Если со стороны клуба будет предложение, мы готовы рассмотреть. У него тоже есть свое право. Но если ничего не будет, он вернется в Москву», - приводит слова Каттани Sport24.ru.

Напомним, что АИК уже подтверждал, что у него нет денег на покупку Ларссона. При этом сам форвард не хочет возвращаться в Россию.

Добавим, что в девяти встречах за АИК Ларссон отличился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.