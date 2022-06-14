Мартынович объяснил, почему согласился перейти в «Рубин»

Белорусский защитник Александр Мартынович прокомментировал новость о своем переходе в «Рубин».

«Выбрал «Рубин», потому что он был самый конкретный. Город и команда с традициями, и то, что она сейчас попала в такую ситуацию, это временно и решаемо: будет честью быстрее помочь и выполнить задачи. Переговоры прошли довольно-таки быстро. Проблем вообще никаких не возникло», – цитирует игрока клубная пресс-служба.

Напомним, с 2010 по 2022 года Мартынович защищал цвета «Краснодара». На его счету 269 матчей. Он ушел из команды на правах свободного агента и заключил контракт с «Рубином» на два сезона.