Зидан отреагировал на уход Марсело из «Реала»

Бывший футболист и экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал уход из испанского клуба бразильского защитника Марсело.

«Для меня было честью и удовольствием делить с тобой раздевалку. Ты отличный игрок, Марсело! Волшебный! Удачи на следующем этапе», – написал француз в соцсети.

Напомним, 34-летний Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. В его активе 545 матчей и 25 трофеев, в том числе пять побед в Лиге чемпионов и шесть – в чемпионате Испании.