Колыванов считает, что Йокановичу в «Динамо» будет легче, чем Шварцу

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал информацию о возможном назначении Славиши Йокановича на пост наставника московского «Динамо».

Ранее стало известно, что сторонам осталось урегулировать последние детали соглашения. О назначении 53-летнего специалиста на пост главного тренера »Динамо» объявят к концу этой недели.

«Честно говоря, мало что слышал о Йокановиче и ничего о нем не знаю. Но скажу, что ему будет легче в «Динамо», чем Шварцу, потому что он придет практически на все готовое. Определённый костяк команды есть, Шварц молодежь вырастил, Славише надо будет лишь перестроить схему игры», — приводит «Чемпионат» слова Колыванова.

Добавим, что в своей карьере Йоканович возглавлял такие клубы, как «Уотфорд», «Фулхэм», «Партизан» и «Левски».