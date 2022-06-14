Сборная Коста-Рика стала последней участницей ЧМ-2022, обыграв в большинстве Новую Зеландию

Сборная Коста-Рики обыграла команду Новой Зеландии в матче Межконтинентального плей-офф к чемпионату мира в Катаре.
Матч в Аль-Райане завершился со счетом 1:0 в пользу представителей КОНКАКАФ.
В составе победителей гол забил Хоэль Кэмпбелл. Он отличился на третьей минуте встречи.
Отметим, что новозеландцы доигрывали матч в меньшинстве. На 69-й минуте красную карточку получил Коста Барбарусес.
Таким образом, сборная Коста-Рики стала последней участницей ЧМ. В финальной стадии она сыграет в одной группе E с Испанией, Германией и Японией.
источник: «Советский спорт»