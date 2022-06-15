Алексей и Василий Березуцкие покинули ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе из команды главного тренера Алексея Березуцкого, а также его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна.

«Позади трудный и непростой сезон. С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой — к сожалению, не все задуманное удалось осуществить. Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер. Нет какого-то одного повода для этого решения — это целый комплекс причин. Хочу пожелать новому тренерскому штабу успехов во благо ПФК ЦСКА и уверен, что новый сезон станет для красно-синих успешным», - приводит слова Алексея Березуцкого пресс-служба клуба.

Напомним, что Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА перед началом прошлого сезона. Под его руководством команда заняла пятое место в РПЛ и дошла до четвертьфинала Кубка России.

Ранее сообщалось, что кандидатурой Березуцких интересуются в тель-авивском «Маккаби».

Скорее всего, новым главным тренером ЦСКА станет Владимир Федотов.