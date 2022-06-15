«Зенит» подписал Зелимхана Бакаева

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб подписал контракт с экс-футболистом «Спартака» Зелимханов Бакаевым.
«Контракт подписан», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что стороны приняли решение о четырехлетнем соглашении.
Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).
источник: «Спорт-Экспресс»