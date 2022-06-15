Салихова посоветовала Мирзояну заняться своими прямыми обязанностями

Зарема Салихова отреагировала на слова экс-защитника «Спартака» Александра Мирзояна, выступившего за отставку спортивного директора Луки Каттани.

«Сложно комментировать слова человека, который вчера пил шампанское из кубка в победной раздевалке, а сегодня дает непрошеные советы. Члену техкома РФС лучше бы заняться своими прямыми обязанностями», - приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Каттани пришел в «Спартак» в конце декабря. Именно он взял на себя ответственность за назначение малоизвестного испанского тренера Гильермо Абаскаля.

Итальянский менеджер также заявил, что покинет свой пост, если Абаскаль провалится в «Спартаке».