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Баринов не может гарантировать, что останется в «Локомотиве»

Футболистом интересуются несколько клубов.
Баринов не может гарантировать, что останется в «Локомотиве»
15 июня 2022 13:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Локомотив"

Полузащитник Дмитрий Баринов рассказал, что может сменить команду в летнее трансферное окно.

«Пока могу сказать, что остаюсь. Но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы», - приводит слова Баринова ТАСС.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко допускал продажу футболиста.

Добавим, что в текущем сезоне Баринов провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.

Контракт 25-летнего хавбек с «железнодорожниками» заканчивается через год. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 млн евро.

источник: ТАСС
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