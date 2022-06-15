Баринов не может гарантировать, что останется в «Локомотиве»

Полузащитник Дмитрий Баринов рассказал, что может сменить команду в летнее трансферное окно.

«Пока могу сказать, что остаюсь. Но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы», - приводит слова Баринова ТАСС.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко допускал продажу футболиста.

Добавим, что в текущем сезоне Баринов провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.

Контракт 25-летнего хавбек с «железнодорожниками» заканчивается через год. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 млн евро.