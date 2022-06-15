Шамиль Тарпищев: Я бы не отдавал Бакаева в «Зенит», это больше «Спартак» его предал

Глава ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал переход российский полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

Напомним, что 25-летний футболист является воспитанником красно-белых. О его переходе в клуб из Санкт-Петербурга объявил гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

«Почему «Спартак» отдал — второй вопрос. Я бы не отдавал. Но решение же такое. Какое это предательство с его стороны? Он хочет совершенствовать карьеру. Волен выбирать, если родной клуб отказал. Это больше «Спартак» предал Бакаева», — цитирует «Чемпионат» Тарпищева.

В прошедшем сезоне Зелимхан провел 36 матчей, в которых забил три мяча и сделал восемь голевых передач.