Медведев назвал срок контракта Бакаева с «Зенитом»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев озвучил срок действия соглашения клуба с хавбеком Зелимханом Бакаевым.

Напомним, что 25-летний футболист покинул »Спартак» на правах свободного агента и подписал контракт с командой из Санкт-Петербурга.

«Формула договора 3+1», — приводит «Чемпионат» слова Медведева.

Добавим, что в составе «Спартака» Зелимхан завоевал серебро и бронзу чемпионата РПЛ, а в 2022 году стал обладателем Кубка России.

В прошедшем сезоне Бакаев отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.