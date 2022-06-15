Стала известна зарплата Бакаева в «Зените»

Названа зарплата полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

Переход футболиста подтвердил лично генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

По данным «Матч ТВ», Бакаев будет получать чуть больше одного миллиона евро в год без учета бонусов.

Также источник назвал условие, при котором контракт Бакаева будет продлен на год. Напомним, что соглашение футболиста и клуба подписано по схеме «3+1».

Опция продления будет активирована, если за год до этого Бакаев проведет 70 процентов матчей в основном составе «Зенита».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).