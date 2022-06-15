Прокуратура Швейцарии запросила полтора года условного срока для Платини и Блаттера

Экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего главу УЕФА Мишеля Платини могут приговорить к условному сроку.

Как сообщает AFP, прокуратура Швейцарии запросила 18 месяцев лишения свободы для функционеров по делу о мошенничестве. Ранее появлялась информация, что им грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что Платини Блаттер подозреваются в махинация на два миллиона швейцарских франков. Оба обвиняются в незаконной организации выплаты данной суммы от ФИФА в пользу экс-главы УЕФА.

Отмечается, что француз представил счета на получение не прописанной в контракте зарплаты за работу в качестве советника Блаттера во время его первого срока на посту президента с 1998 по 2002 годы. Бывший руководитель УЕФА получил вознаграждение с одобрения швейцарца в феврале 2011 года.