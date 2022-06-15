Дзюбу не устраивают предложения от турецких клубов

Экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба не спешит подписывать контракт с турецким клубом. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 33-летнему футболисту сделали несколько предложений с зарплатой от 1,2 до 1,5 млн евро, однако, игрок отклонил оба варианта и хочет получить более выгодные условия.

Напомним, Дзюба пребывает в статусе свободного агента. Он ушел из «Зенита» по окончании сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с «Фенербахче» и «Галатасараем».