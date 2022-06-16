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Крицюк после ухода из «Зенита» вернется в Португалию

Российский голкипер будет выступать в еврокубках.
Крицюк после ухода из «Зенита» вернется в Португалию
16 июня 2022 11:38
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Зенит"

Вратарь Станислав Крицюк, с которым «Зенит» не стал продлевать контракт по состоянию здоровья футболиста, нашел новую команду.

«Контракт с новым клубом будет подписан в начале июля. Эта команда выступит в еврокубках от Португалии в следующем сезоне», - сообщает «Чемпионат».

Добавим, что Португалию в следующем сезоне еврокубков представят «Порту», «Спортинг» и «Бенфика», пробившиеся в Лигу чемпионов, «Брага», которая будет выступать в Лиге Европы, а также «Жил Висенте» и «Витория Гимарайнш», отобравшиеся в Лигу конференций.

Добавим, что именно из «Жил Весенте» голкипер перешел в «Зенит» в прошлом году.

источник: Чемпионат.com
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