Медведев заявил, что Крицюк покинул «Зенит»

Российский вратарь Станислав Крицюк покинул «Зенит». Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

По словам функционера, стороны решили не продлевать трудовой контракт, истекающий 30 июня. Заявление Медведева приводит «Матч ТВ»

Напомним, 31-летний голкипер стал игроком «Зенита» в сентябре 2021 года. Он был куплен у португальского клуба «Жил Висенте» за 2 млн евро.

В минувшем сезоне Станислав Крицюк провел во всех турнирах 17 матчей, пропустил 19 мячей и оформил 4 «сухаря».