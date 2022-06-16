Силкин прокомментировал возможное назначение сербского тренера Йокановича в «Динамо»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на появившуюся новость о том, что новым главным тренер московского клуба станет серб Славиша Йоканович.

Ранее стало известно, что сторонам осталось урегулировать последние детали личного соглашения. Также отмечалось, что о назначении 53-летнего специалиста будет объявлено к концу этой недели.

– У него достаточно хороший послужной список, обширный опыт работы в Европе. Плюс как серб Йоканович по менталитету близок к русским. И в этом смысле для него не должно быть проблемой приехать работать в Россию. Справится ли Йоканович с «Динамо», покажет время, – цитируют Силкина «Известия».

Напомним, что Йоканович находится без клуба с ноября прошлого года после того, как покинул расположение «Шеффилд Юнайтед». Он тренировал команду чуть менее четырех месяцев. Также в своей карьере специалист возглавлял «Уотфорд», «Фулхэм», «Партизан» и «Левски».