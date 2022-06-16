Ткаченко рассказал, как проходили переговоры Зелимхана Бакаева со «Спартаком»

Герман Ткаченко, агент полузащитника Зелимхана Бакаева, рассказал, как проходили переговоры со «Спартаком» о продлении завершившегося в июне контракта футболиста.

Ранее супруга владельца клуба Зарема Салихова раскрыла некоторые детали переговоров.

«Каждый вправе давать свою интерпретацию того, что происходило, но играть с фактами все-таки нельзя. И переносить с больной головы на здоровую. Это мы предложили «Спартаку» не комментировать в медиа ход переговоров.

В середине октября мы сделали свое нормальное, как мне казалось и кажется, предложение, но и на него не было никакого ответа от клуба. Как и не было ни одного предложения от «Спартака».

Сейчас это уже прошлое, и продолжать дискутировать на эту тему не вижу никакого смысла», - приводит слова Ткаченко «Чемпионат».

Напомним, что накануне Бакаев подписал трехлетний контракт с «Зенитом» с возможностью его продления на год.

Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.