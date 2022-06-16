Бакаев ответил на заявление Салиховой: Я честен перед собой и тем, где я играл

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев ответил на запись в блоге Заремы Салиховой, где супруга владельца «Спартака» заявила, что футболист требовал бонус за лояльность для заключения нового контракта.

«Честно, заявления Заремы — это уже прошлая история. Кто бы что за меня ни говорил, я уже все сказал. Я за свои слова отвечаю. То, что сказал я — чистая правда. Не хочу ворошить прошлое. Я честен перед собой и тем, где я играл», - приводит слова Бакаева Sport24.ru.

Напомним, что Бакаев подписал трехлетний контракт с «Зенитом» с возможностью его продления на год.

Полузащитник является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.