Дзюба согласовал двухлетний контракт с турецким клубом

Российский нападающий Артем Дзюба может переехать в чемпионат Турции. Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, 33-летний футболист уже согласовал условия контракта: в новой команде ему будут платить чуть меньше, чем в «Зените», а договор будет рассчитан на два сезона. Конкретные цифры по окладу не называются.

Напомним, Дзюба выступал за питерцев с 2015 по 2022 год. Он ушел из команды на правах свободного агента.

К слову, в прошедшем сезоне форвард провел 39 матчей, забил 13 голов и отдал 10 передач.