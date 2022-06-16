Стало известно, с каким клубом Дзюба договорился о подписании контракта

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба договорился о переходе в «Фенербахче». Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, контракт игрока будет рассчитан на два сезона.

Ранее появилась информация, что неназванный турецкий клуб согласился выполнить финансовые требования футболиста.

Напомним, 33-летний Дзюба выступал за питерцев с 2015 по 2022 год. Он ушел из команды на правах свободного агента.

К слову, в прошедшем сезоне форвард провел 39 матчей, забил 13 голов и отдал 10 передач.