Зиньковский заявил, что его голевые передачи лучше всего помогают оценить сезон

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский отреагировал на похвалу спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, назвавшего его отличным футболистом.

«Про слова Каттани слышал, но не хочу комментировать эту информацию.

В прошлом сезоне стал лучшим ассистентом. Это и есть оценка сезона. В принципе, хорошо его провели. Были где-то скомканные моменты, но я думаю, что вся команда хорошо выступила, показали себя и заняли хорошее место в таблице», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Добавим, что Зиньковский в прошлом сезоне отдал девять голевых передач. Также на его счету четыре забитых мяча.

Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 3,5 млн евро. Действующий контракт Зиньковского с «Крыльями Советов» рассчитан до конца 2023 года.

Напомним, сам Каттани подтверждал, что «Спартак» не ведет переговоры по переходу полузащитника из самарской команды.