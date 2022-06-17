Кузнецов заявил, что Гайичу будет сложно заменить Фернандеса в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на появившуюся новость о том, что армейский клуб подписал правого защитника «Црвены Звезды» Милана Гайича.

Отметим, что 26-летний серб присоединился к столичной команде на правах свободного агента. При этом футболист подписал с красно-синими трехлетний контракт.

– Если бы он был на виду, на слуху – одно дело. Сейчас Марио Фернандеса тяжело заменить. Посмотрим, как этот футболист впишется в игровую схему Федотова, как его примет коллектив. Давайте подождем, тогда уже можно будет говорить. Это кот в мешке, – цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, Гайич является воспитанником академии «Белграда». К «Црвене Звезде» он присоединился в феврале 2019-го. С тех пор футболист отыграл за клуб 120 матчей, забил шесть голов и отдал 25 результативных передач.

Ранее Марио Фернандес объявил о временной приостановке своей игровой карьеры.