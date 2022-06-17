Точилин считает, что «Динамо» и Йоканович решили подстраховаться, заключив контракт по схеме 1+1+1

Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин отреагировал на информацию о том, что московскую команду возглавит сербский специалист Славиша Йоканович.

«Не удивило, что снова назначили иностранца. А что касается оценки, когда сезон начнется, тогда уже можно будет - пока оценивать нечего. Пока нет никаких ожиданий, потому что команда только на следующей неделе выйдет из отпуска»,- приводит слова Точилин ТАСС.

Сегодня, 17 июня, бело-голубые объявили имя нового главного тренера. Им оказался 53-летний серб Славиша Йоканович, работавший в АПЛ у руля «Уотфорда» и «Фулхэма».

Ранее сообщалось, что бело-голубые рассматривали Владимира Федотова, однако, он подписал контракт с ЦСКА.