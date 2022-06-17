Силкин - о назначении Йокановича в «Динамо»: Не вижу предпосылок для резкого скачка наверх

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на информацию о том, команду возглавит сербский специалист Славиша Йоканович.

«Только время покажет, справится ли серб со своей работой, но, честно говоря, пока не вижу предпосылок для резкого скачка наверх. К сожалению, факты говорят, что те команды, в которых он работал, не добивались больших результатов», - приводит слова Силкина RT.

Сегодня, 17 июня, бело-голубые объявили имя нового главного тренера. Им оказался 53-летний серб Славиша Йоканович, работавший в АПЛ у руля «Уотфорда» и «Фулхэма».

Ранее сообщалось, что бело-голубые рассматривали Владимира Федотова, однако, он подписал контракт с ЦСКА.